Avenida baja al noveno puesto de la Liga Femenina

El final de la quinta jornada de la Liga Femenina deja a Avenida en el puesto noveno de la clasificación. Las charras cayeron ante el líder Zaragoza en la mañana de este domingo a pesar de vaciarse en la pista y estar en partido hasta el final.
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El conjunto dirigido por Raquel Romo lleva un bagaje hasta el momento de dos victorias y tres derrotas. La próxima jornada, Avenida visitará la complicada cancha de Jairis (domingo a las 12 horas).
Pero antes, el equipo salmantino abordará un duelo muy importante en la Eurocup. Avenida se verá las caras el jueves con Namur a domicilio.
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