(71-83) Un batallador Avenida no puede con el líder Zaragoza

Batalló del minuto 1 al 40 y no le dio a Avenida para ganar al líder y todopoderoso Zaragoza (71-83). Pero el equipo de Raquel Romo se marchó ovacionado del pabellón de Würzburg Silvia Domínguez gracias a un trabajo enorme en la pista.

Publicidad Publicidad

El quinteto charro estuvo formado por Soriano, Roumy, Mawuli, Brown y Mikulasikova. Salió fuerte Avenida con dos canastas de Soriano y Mawuli y mucha actividad defensiva. Zaragoza reaccionó con un 0-6 de parcial, pero un triple de Mawuli volvía a poner por delante a las charras (7-6).

Sin embargo, el gigante maño imprimió una marcha más al partido con Mariona Ortiz y Sheppard al mano y Raquel Romo tenía que pedir tiempo muerto con 7-13. En los minutos finales el primer acto, un arreón charro con Mikulasikova, Johansson e Inés Santibáñez fue frenado por un triple de Helena Oma (13-20).

Publicidad Publicidad

En el segundo acto, Avenida se aferró al partido como un náufrago a un salvavida en mitad de la tempestad. No estaba fino en ataque el equipo de Raquel Romo, pero sí le sobró arrojo para mantenerse en el choque. Mawuli era la más acertada y se fue con diez puntos al descanso, pero Sheppard estaba a un alto nivel en el otro aro. Al igual que Helena Oma. Una canasta de Soriano sobre la bocina dejaba el marcador en 32-43.

Tras el descanso, Avenida salió valiente y con ritmo. Johansson, con dos triples seguidos, colocó a las charras a solo cinco puntos de desventaja (40-45). Pero pronto Zaragoza volvió a abrir brecha (40-52) y Romo paraba el envite. El público, completamente encendido ante la labor arbitral, vio cómo las mañas iban a la línea de tiro libre con una facilidad pasmosa ante el estupor salmantino. Sin embargo, Avenida se aferró a sus opciones de partido para llegar a los diez minutos finales con 46-54.

Bankole tomó las riendas del ataque de Zaragoza para acabar de matar el partido. Un triple, una canasta contra tabla, una asistencia… así hasta distanciar de nuevo a las mañas por encima de los diez puntos. Ya no hubo opciones de victoria. Pero Avenida apretó hasta el final y se dejó todo en la cancha ante el líder Zaragoza (71-83).