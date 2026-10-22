El grupo musical Carameloraro dedica una canción a Avenida

Si ya es interesante el duelo entre Avenida y Zaragoza que se va a disputar el domingo, a las 12 horas, en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez; el colofón final puede ser una fiesta por todo lo alto.

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El grupo musical salmantino, Carameloraro, presentará al término del choque su canción dedicada a Avenida. El tema se titula “Como una Marea”, en honor a los aficioandos del club charro.

La banda salmantina, con un estilo indie rock, cuenta con algunos de sus compenente como aficionados y socios de Avenida y ofrecerán en exclusiva y de forma gratuita el nuevo tema.