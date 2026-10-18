Avenida mantiene su puesto en la zona de playoff de Liga Femenina

La derrota de Avenida en Estepona no saca al equipo charro de los puestos de playoff en Liga Femenina. El conjunto dirigido por Raquel Romo marcha en sexto lugar, con dos triunfos y dos derrotas.

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Por encima de las salmantinas están Zaragoza y Azulmarino Mallorca, con cuatro triunfos y sin fallo, y Valencia, Jairis e IDK con 3/1.

Las perfumeras jugarán durante la semana su partido de Eurocup y el domingo, a las 12 horas, recibirán en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez contra el poderoso Zaragoza.