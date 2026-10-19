Un dúplex en Cabrerizos y un piso en Pelabravo, entre las viviendas que se subastan en Salamanca

Dos viviendas situadas en el alfoz de Salamanca serán subastadas próximamente. El Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye este lunes dos subastas judiciales que pueden llamar la atención por sus características y los valores fijados en los procedimientos. Se trata de un dúplex en Cabrerizos, valorado en 156.263,14 euros, y un piso en Pelabravo, cuyo valor de subasta asciende a 80.250 euros.

Publicidad Publicidad

Ambos inmuebles están vinculados a procedimientos de ejecución hipotecaria y no hay puja mínima establecida. No obstante, hay que destacar que el valor establecido para la subasta no equivale necesariamente al precio final de adjudicación, por lo que las cantidades anunciadas no garantizan que las viviendas puedan adquirirse por ese importe ni que constituyan una oportunidad sin riesgos.

Un dúplex de más de 100 metros cuadrados en Cabrerizos

Publicidad Publicidad

La primera vivienda se encuentra en el casco urbano de Cabrerizos. Se trata de un dúplex distribuido entre la primera planta y la planta bajo cubierta, comunicadas mediante una escalera interior. Cuenta con una superficie útil de 87,55 metros cuadrados y una superficie construida de 105,60 metros cuadrados.

El inmueble tiene un valor de subasta de 156.263,14 euros y requiere un depósito de 7.813,16 euros para participar. El procedimiento corresponde a una ejecución hipotecaria tramitada ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Salamanca.

En cuanto a su situación, el expediente indica que la vivienda no constituye la residencia habitual del ejecutado, aunque no consta información sobre su situación posesoria. Además, no se contempla la posibilidad de visitar el inmueble salvo que lo autorice quien tenga actualmente su posesión u ocupación.

Publicidad Publicidad

Un piso de 50 metros cuadrados en Pelabravo