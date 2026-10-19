Salamanca recibirá financiación para impulsar la investigación de cuatro profesionales sanitarios

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca contará con cuatro profesionales entre los 22 seleccionados por la Gerencia Regional de Salud para recibir ayudas destinadas a impulsar la actividad investigadora, dentro de una convocatoria dotada con 371.040 euros para el conjunto de Castilla y León.

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Según ha recogido la Agencia Ical, la resolución de esta convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), busca facilitar que los profesionales sanitarios puedan compatibilizar su labor asistencial con la investigación, mediante la reducción parcial de su actividad clínica y la financiación de los recursos necesarios para mantener la atención a los pacientes.

En total, han sido seleccionados 16 facultativos y seis profesionales sanitarios diplomados o graduados de diferentes especialidades y centros de la Comunidad. Salamanca destaca entre las provincias beneficiarias, con cuatro profesionales vinculados al Complejo Asistencial Universitario y la participación de la Gerencia de Atención Primaria en el reparto territorial de las ayudas.

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Tiempo para investigar sin descuidar la atención sanitaria Estas ayudas permitirán a los profesionales seleccionados disponer de tiempo para desarrollar proyectos científicos, realizar estudios clínicos y trasladar los resultados de sus investigaciones a la práctica asistencial. El objetivo es favorecer avances que repercutan en la prevención, el diagnóstico, los tratamientos y la atención que reciben los pacientes.