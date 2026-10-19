Salamanca ahorrará más de un millón de euros al año con la renovación del alumbrado público

El Ayuntamiento de Salamanca ya ha renovado el 78% de las 10.164 luminarias incluidas en el proyecto de modernización del alumbrado público, una actuación que permitirá ahorrar 4,9 millones de kilovatios hora al año y reducir el gasto energético en algo más de un millón de euros anuales.
Los trabajos, financiados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), afectan a 639 avenidas, calles, paseos, puentes, glorietas, parques y plazas de la ciudad.
Una vez completada esta fase, alrededor del 16% de las luminarias de Salamanca, cerca de 4.000, todavía contará con tecnología antigua.
Sin embargo, la renovación continuará en los próximos años, ya que la empresa adjudicataria del contrato de alumbrado se ha comprometido a seguir sustituyendo instalaciones hasta 2027.