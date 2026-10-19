Salamanca ahorrará más de un millón de euros al año con la renovación del alumbrado público

El Ayuntamiento de Salamanca ya ha renovado el 78% de las 10.164 luminarias incluidas en el proyecto de modernización del alumbrado público, una actuación que permitirá ahorrar 4,9 millones de kilovatios hora al año y reducir el gasto energético en algo más de un millón de euros anuales.

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Los trabajos, financiados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), afectan a 639 avenidas, calles, paseos, puentes, glorietas, parques y plazas de la ciudad.

Una vez completada esta fase, alrededor del 16% de las luminarias de Salamanca, cerca de 4.000, todavía contará con tecnología antigua.

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