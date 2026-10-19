Chanca, sobre su futuro como diputado y en el Senado: “Aún no tengo determinado el paso que voy a dar”

El socialista Chanca reconoce que todavía no ha decidido cómo resolverá su situación tras la compatibilidad entre su actual puesto como diputado y su nueva responsabilidad como senador.

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"Aún no tengo determinado el paso que voy a dar", ha señalado al ser preguntado por su futuro político, en un contexto marcado por la nueva etapa electoral y la configuración de las candidaturas socialistas.

El Partido Socialista de Salamanca ha puesto en marcha su maquinaria electoral de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre con el objetivo de movilizar el voto progresista y acercar sus propuestas a los vecinos de la provincia. En este contexto, el partido ha anunciado una campaña marcada por las visitas al territorio, los encuentros con colectivos y la defensa de los servicios públicos.

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Durante la comparecencia, los socialistas han destacado que la organización lleva tiempo trabajando sobre el terreno y que no parte de cero. La agenda de los próximos días incluirá encuentros y actos en Ciudad Rodrigo y Vitigudino, además de reuniones con diferentes sectores para conocer las necesidades de una provincia que, según han señalado, presenta realidades muy distintas entre la capital y las comarcas.

“Una campaña para escuchar, para explicar y para proponer”, han defendido desde la formación, que pretende alejarse de la polarización política y centrar el debate en las propuestas y las cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos.

Uno de los principales asuntos abordados durante la comparecencia ha sido la situación de los pensionistas en Salamanca. El representante socialista David Serrada ha cuestionado las declaraciones del responsable económico del Partido Popular, Juan Bravo, sobre el futuro del sistema público de pensiones y ha reclamado al PP que aclare su postura.

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Según los datos expuestos por el PSOE, la provincia cuenta con más de 78.000 personas que perciben una pensión pública, mientras que la nómina mensual destinada a estas prestaciones alcanza los 109 millones de euros.

En cuanto a la evolución de las cuantías, el PSOE ha destacado que la pensión media en Salamanca ha pasado de 846,20 euros en septiembre de 2017 a 1.294,05 euros en septiembre del año al que corresponden los datos citados durante la comparecencia. Esto supone un incremento de 447,85 euros mensuales.

El PSOE cuestiona la política de vivienda del PP La vivienda pública ha sido otro de los asuntos presentes en las declaraciones socialistas, especialmente tras la visita a Salamanca del responsable económico del PP, Juan Bravo, quien se refirió a la tramitación de un proyecto de vivienda pública junto al Corte Inglés.

Desde el PSOE han defendido que el Gobierno de España mantiene su compromiso con la financiación de vivienda pública y han instado al Ayuntamiento de Salamanca y a la Junta de Castilla y León a explicar qué medidas están adoptando para impulsar nuevas promociones con los recursos disponibles.

Además, los socialistas han criticado la negativa del alcalde de Salamanca a declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, al considerar que esta medida podría contribuir a limitar las subidas de los alquileres.