Los vecinos del centro de Salamanca, hartos de encontrarse heces entre los coches

Los vecinos del centro de Salamanca muestran su hartazgo ante una situación que, según denuncian, se repite en la zona y es la presencia de heces entre los coches aparcados en la vía pública.
En concreto, se han podido ver restos en las calles Isabeles y Pérez Oliva, donde este tipo de comportamientos genera malestar entre los residentes, que tienen que convivir con una imagen desagradable en su entorno más cercano.
Los afectados lamentan la falta de civismo de quienes realizan estas prácticas en plena calle.