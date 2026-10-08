Vecinos denuncian el abandono del camino agrícola entre Sequeros y Las Casas del Conde

El estado de abandono del camino agrícola que une Sequeros con Las Casas del Conde está generando preocupación entre vecinos y usuarios habituales de esta vía. El camino, utilizado tanto para acceder a fincas y explotaciones agrícolas como para desplazamientos entre ambas localidades, presenta un evidente deterioro que dificulta la circulación.

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La falta de mantenimiento se hace especialmente visible en algunos tramos, donde la vegetación ha ido ganando terreno y el firme presenta irregularidades, baches y zonas deterioradas. Esta situación resulta especialmente problemática para los vehículos agrícolas y para los vecinos que necesitan utilizar el camino con frecuencia.

Los vecinos reclaman que las administraciones responsables lleven a cabo trabajos de limpieza, desbroce y acondicionamiento que permitan recuperar unas condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad.

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El camino constituye además una vía de comunicación de interés para la zona y forma parte del entorno rural de la Sierra de Francia. Su conservación resulta importante no solo para los propietarios de terrenos y agricultores, sino también para quienes recorren estos parajes.

Los vecinos consideran necesario que se actúe antes de que el deterioro continúe avanzando y solicitan que se determine qué administración debe hacerse cargo de su mantenimiento y conservación.

Mientras tanto, quienes utilizan habitualmente este camino piden una solución que permita recuperar.