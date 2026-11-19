El estado de un solar municipal situado entre las calles Licenciado Vidriera y Río Segre ha generado quejas por sus deficientes condiciones de mantenimiento. El descampado, ubicado en la parte trasera de la residencia Hermanas Fidalgo Morales, presenta acumulación de maleza y excrementos de perros y gatos, según denuncia un ciudadano que ha remitido imágenes de la zona.
La situación preocupa especialmente por el tránsito habitual de peatones. Por este espacio pasan niños que acuden a los colegios y personas en silla de ruedas que utilizan el recorrido para acceder a Aspace.
El estado del terreno, especialmente cuando se convierte en un barrizal, dificulta el paso y supone un obstáculo para quienes necesitan atravesarlo a diario.
La denuncia pone el foco en la necesidad de mejorar las condiciones de limpieza y mantenimiento de este espacio público.