El estado de un solar municipal situado entre las calles Licenciado Vidriera y Río Segre ha generado quejas por sus deficientes condiciones de mantenimiento. El descampado, ubicado en la parte trasera de la residencia Hermanas Fidalgo Morales, presenta acumulación de maleza y excrementos de perros y gatos, según denuncia un ciudadano que ha remitido imágenes de la zona.

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Barrizal en un solar de Salamanca que dificulta el paso de peatones La situación preocupa especialmente por el tránsito habitual de peatones. Por este espacio pasan niños que acuden a los colegios y personas en silla de ruedas que utilizan el recorrido para acceder a Aspace.

Barrizal en un solar de Salamanca que dificulta el paso de peatones El estado del terreno, especialmente cuando se convierte en un barrizal, dificulta el paso y supone un obstáculo para quienes necesitan atravesarlo a diario.

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