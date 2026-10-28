Un arbusto en mal estado dificulta el paso de peatones en Los Montalvos

El mal estado de un arbusto situado en la calle Juan de la Cierva, en el polígono de Los Montalvos, dificulta el paso de los peatones por la acera. Según la denuncia recibida, la vegetación impide circular con normalidad por esta zona, lo que obliga a los viandantes a exponerse al tráfico para continuar su camino.
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Esta situación supone un riesgo de atropello para quienes transitan por la calle. La denuncia pone de manifiesto las dificultades de accesibilidad que genera el estado del arbusto y la necesidad de poder caminar por la acera con seguridad.