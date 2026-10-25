Tiran una silla junto al carril bici de la carretera de Ledesma

Una silla tirada en la carretera de Ledesma , junto al carril bici, ha llamado la atención por la imagen que deja en este punto de la vía.

El objeto se encuentra abandonado a un lado de la carretera, en una zona por la que circulan a diario peatones, bicicletas y vehículos.

La estampa ha motivado esta fotodenuncia, que pone el foco en el abandono de enseres en la vía pública. En lugar de depositar este tipo de objetos en los lugares habilitados para su recogida, alguien ha optado por dejarlos junto a la carretera, donde permanecen a la vista de quienes pasan por la zona.