Una calle asfaltada a medias en una calle de Salamanca

Un vecino de la zona nos hace llegar esta denuncia sobre el estado en el que ha quedado la calle Antonio García Boiza tras los trabajos de asfaltado.

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Según explica el ciudadano, una vez extendido el conglomerado, los operarios abandonaron la zona sin completar la actuación. Desde mediados de septiembre, la calle permanece en estas condiciones, tal y como muestran las imágenes remitidas a nuestra redacción.

Lo más llamativo, señala el vecino, es la respuesta recibida por parte del Ayuntamiento, que habría indicado que los trabajos pendientes se llevarán a cabo en la próxima campaña de asfaltado.

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