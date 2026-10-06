Una vecina del municipio salmantino de Béjar ha manifestado este martes su preocupación a raíz de las obras de demolición que se están llevando a cabo actualmente en el edificio número 1 de la calle Nogalera. Según denuncia, su vivienda se encuentra en el bloque colindante al citado.

El problema recae en el derribo del edificio afectado, que ha provocado, tal y como apunta la vecina, que las paredes interiores de su vivienda se conviertan "en fachadas exteriores completamente expuestas a la intemperie": "La falta total de protección e impermeabilización provisional en la medianera va a provocar de forma inminente graves problemas de humedades y filtraciones con la llegada de las lluvias", explica la mujer.

Una vecina de Béjar denuncia tener su edificio

Ante esta situación y tras acudir al Ayuntamiento de Béjar, la vecina asegura haber recibido como respuesta la siguiente declaración: "Todo lo que se quede al descubierto de ese edificio corre por cuenta de los propietarios del inmueble colindante".

Además, afirma que "esta desatención no es nueva", ya que asegura llevar, desde el año 2020, "advirtiendo de que el estado de ruina del edificio de la Calle Nogalera 1 estaba generando serios deterioros estructurales en la propiedad".