Hartazgo vecinal por los vehículos que bloquean las aceras durante las entradas y salidas del Calasanz

Los vecinos de una calle próxima al Colegio Calasanz denuncian la ocupación constante de las aceras por parte de los vehículos de padres que acuden a dejar y recoger a sus hijos del centro escolar.

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Según explican, la situación se repite de lunes a viernes durante los horarios de entrada y salida, especialmente entre las 8:30 y las 9:30 horas, de 14:00 a 14:30 y de 16:30 a 17:00 horas.

Los residentes aseguran que llevan años trasladando sus quejas al Ayuntamiento de Salamanca, pero que las medidas adoptadas hasta ahora no han servido para solucionar el problema.

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Incluso afirman que en algunas ocasiones se ven obligados a bajar a la carretera para poder continuar caminando, mientras tienen que esquivar vehículos que circulan por la propia acera.

Aunque desde el Consistorio les han comunicado que se realizarán controles, los afectados denuncian que estos son puntuales y que, pasados unos días, todo vuelve a repetirse.

Cansados de una situación que se mantiene durante buena parte del curso escolar, los vecinos reclaman medidas efectivas para garantizar el paso de los peatones. "Exigimos al Ayuntamiento una solución ya", concluyen.