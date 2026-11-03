Una vecina denuncia la acumulación de basura y enseres en la calle Mayor de Chamberí

Una vecina ha denunciado el estado de abandono que presenta la calle Mayor de Chamberí, donde la acumulación de residuos y enseres junto a los contenedores.

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Entre los objetos que se encuentran abandonados en la vía hay una nevera, un colchón y otros enseres, depositados junto a la basura y que contribuyen a empeorar el aspecto de la calle.

La residente reclama una solución ante una situación que considera insostenible y pide que se retiren los objetos acumulados para recuperar la limpieza y la buena imagen de la zona.