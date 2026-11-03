Programación completa de la X Semana de la Legumbre de Salamanca: cocina en directo, divulgación y rutas gastronómicas

La X Semana de la Legumbre se dará cita en Salamanca del 3 al 8 de noviembre con múltiples actividades que pondrán en lo más alto uno de los productos estrella de la provincia charra, sus legumbres. Desde showcookings a ruta gastronómicas, se podrá disfrutar de una extensa programación de la que podrán disfrutar personas de todas las edades.

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Programa completo Martes, 3 de noviembre

12:00 horas. Paseo gastronómico y cata de elaboraciones a aprtir de harina de legumbres. Salida desde la plaza de los Bandos y llegada al Museo del Comercio. Se realizará la bienvenida y la explicación sobre el museo, actividad enmarcada dentro de ‘Legumbres huérfanas y por qué las investigamos’ de la USAL (proyecto PROSPER). Más tarde, se realizará una degustación de dulces elaborados por David Monaguillo con harina de legumbres.

17:00 horas. Taller de cocina en directo con recetas a base de conservantes de legumbres, impartido por David Monaguillo en la Lonja de los Huertos Urbanos. Miércoles, 4 de noviembre

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12:00 horas. Showcooking en el Mercado de San Bernardo a cargo de Leticia Martín.

17:00 horas. Taller de cocina en directo con recetas a base de conservantes de legumbres, impartido por David Monaguillo en ZOES. Jueves, 5 de noviembre

12:00 horas. Showcooking en el Mercado de San Juan a cargo del cocinero Héctor Carabias.

17:30 horas. Taller de cocina en directo con recetas a base de conservas de legumbres, impartido por David Monaguillo en el Museo del Comercio. Viernes, 6 de noviembre

12:00 horas. Showcooking en el Mercado Central a cargo del cocinero Jorge Lozano Sábado, 7 de noviembre

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11:00 horas. ‘Descubre las legumbres huérfanas de Salamanca’. Taller familiar impartido por la USAL en la Lonja de los Huertos Urbanos (proyecto PROSPER).

13:30 HORAS. ‘Legumbrada’ organizada por ZOES: lentejas guisadas al estilo tradicional en la Plaza del Oeste. III Edición del Concurso de Recetas de Legumbres El concurso de recetas premiará por tercer año consecutivo la originalidad, la presentación y, sobre todo, incorporar ingredientes locales. La receta ganadora tendrá como premio una comida para dos personas en uno de los establecimientos adheridos a ‘Salamanca para Comérsela’. Además, para el primero y el segundo, se añadirán sus recetas en el recetario del próximo año.