La televisión cambia este jueves: qué hay que hacer para seguir viendo todos los canales de la TDT

La televisión cambiará en España este jueves, 5 de noviembre, con una nueva reorganización de la Televisión Digital Terrestre (TDT). La principal novedad será la llegada de las emisiones en ultra alta definición (UHD).

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El cambio también afectará a la distribución de algunos canales, por lo que será necesario realizar una búsqueda automática para recuperar todas las emisiones y localizarlas en sus nuevas posiciones. El proceso podrá hacerse desde las 8:00 horas del jueves, accediendo al menú de configuración del televisor y seleccionando la opción de sintonización automática.

La nueva tecnología permitirá mejorar la calidad de imagen y sonido, aunque no todos los televisores serán compatibles con las emisiones UHD. Para acceder a ellas será necesario disponer de un receptor compatible con DVB-T2 y HEVC.

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