Salamanca abre el 10 de noviembre el plazo para renovar la tarjeta ‘Amigo de la Cultura’ de 2027

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes abrirá el próximo martes, 10 de noviembre, el plazo para renovar o solicitar por primera vez la tarjeta ‘Amigo de la Cultura’ correspondiente al año 2027. Los interesados dispondrán hasta el 12 de diciembre para completar el proceso.

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Con el objetivo de facilitar las gestiones, las renovaciones podrán realizarse a través de la página web de la Fundación, www.ciudaddecultura.org, siguiendo el mismo procedimiento que para la compra de entradas y sin ningún coste adicional.

Por su parte, las personas que quieran darse de alta por primera vez deberán acudir a la taquilla del Teatro Liceo, en su horario habitual de apertura. También tendrán que realizar allí el trámite aquellos usuarios cuya renovación requiera comprobar por primera vez su derecho a una reducción por ser mayores y beneficiarios de las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de Salamanca.

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Descuentos del 20% en espectáculos y publicaciones La tarjeta ‘Amigo de la Cultura’ tiene un precio de 25 euros y permite acceder a diferentes ventajas durante su periodo de vigencia, que comprende un año natural.

Entre sus principales beneficios se encuentra un descuento del 20% en las entradas de los espectáculos organizados por la Fundación cuyo precio sea superior a 10 euros. La rebaja podrá aplicarse tanto en las compras realizadas en la taquilla del Teatro Liceo como a través de la página web de la entidad.

Además, los titulares podrán adquirir con un 20% de descuento las publicaciones editadas bajo el sello EDIFSA, perteneciente a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

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Otra de las ventajas será la posibilidad de recibir invitaciones para asistir a las inauguraciones de las exposiciones organizadas en los diferentes espacios expositivos de la Fundación.