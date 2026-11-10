Estos son los trenes de Salamanca afectados por las huelgas de esta semana

Los usuarios que cojan el tren en Salamanca durante esta semana pueden ver como su viaje puede verse afectado por retrasos o cancelaciones. Se trata de tres días marcados por movilizaciones, puesto que, a las dos jornadas de huelga convocadas en el sector ferroviario para este martes, 10 de noviembre, y el jueves, 12 de noviembre, se suma la huelga general convocada por los sindicatos para el miércoles.
Las afecciones no serán exactamente las mismas durante las tres jornadas, por lo que los viajeros deberán prestar atención a la fecha y al horario de su desplazamiento para comprobar si su tren mantiene la circulación o figura entre los servicios afectados.
En las conexiones comerciales entre Salamanca y Madrid-Chamartín, los servicios afectados serán los de las 10:48 horas desde Salamanca y las 12:46 horas desde Madrid tanto el martes como el miércoles. Para el jueves 12, únicamente aparece afectado el tren de las 12:46 horas con salida desde la capital.
Por su parte, las conexiones de Media Distancia entre Salamanca y Madrid-Príncipe Pío registrarán varias alteraciones durante los tres días. Los servicios de las 07:35 horas desde Salamanca y las 07:40 horas desde Madrid figuran como afectados en las tres jornadas, al igual que el tren de las 15:25 horas desde Príncipe Pío y el de las 18:00 horas desde Salamanca.
También habrá modificaciones en las conexiones con Valladolid. El tren de las 06:00 horas desde Salamanca aparece afectado durante los tres días, mientras que el servicio de las 12:30 horas y el de las 20:45 horas figuran como afectados el martes y el miércoles, pero no el jueves 12.
En cambio, los servicios comerciales entre Salamanca y Zaragoza mantendrán sus dos circulaciones previstas, con salida desde la capital salmantina a las 07:20 horas y desde Zaragoza a las 16:02 horas, según la relación de servicios mínimos.
La previsión de servicios para estos tres días de movilizaciones que afectan a Salamanca se puede comprobar en la siguiente tabla:
10 de noviembre de 2026
Chamartín - Clara Campoamor ⇄ Salamanca (Servicios Comerciales)