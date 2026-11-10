Salamanca espera hasta 200 litros por metro cuadrado de lluvia en las próximas 72 horas

Toda la provincia de Salamanca se mantendrá con el aviso amarillo por lluvias y viento hasta el miércoles 11 de noviembre.

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Es este martes cuando se esperan las precipitaciones más abundantes centradas en las comarcas del sur. La Agencia Estatal de Meteorología apunta que en estas regiones, durante las próximas 72 horas, se prevén acumulados que pueden alcanzar los 200 litros por metro cuadrado.

Durante la jornada de este 10 de noviembre se esperan también rachas de viento máximas de hasta 80 km/h, también en la zona sur de la provincia, con viento de componente sur.

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Avisoz Meteorológicoz Martes 10 Y Miércoles 11 De Noviembre. Aemet

El miércoles siguen las lluvias, con una precipitación acumulada en 12 horas de 60 litros por metro cuadrado, y con unas rachas de viento que alcanzarán también los 80 km/h con viento del sudoeste.

Aunque el nivel de aviso en Salamanca es "peligro bajo", se recomienda extremar las precauciones durante toda la jornada ya que el aviso por lluvia se extiende desde las 00:00 hasta las 23:59 horas y porque nuestra provincia se encuentra en el límite con el norte de Extremadura y el este de la provincia de Ávila que se encuentran en nivel rojo con "peligro extraordinario".

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Por el momento, la Aemet no ha avanzado si estos avisos se extenderán al resto de la semana, pero la previsión es que las lluvias se alarguen hasta el fin de semana, siendo las jornadas de este martes, miércoles, jueves y viernes las más intensas con una probabilidad de precipitación del 100 %.