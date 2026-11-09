La Junta declara la situación 2 del Plan INUNCYL en Ávila ante la previsión de precipitaciones intensas

La Junta de Castilla y León ha declarado este lunes por la tarde la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Áviila ante la previsión de precipitaciones intensas en las próximas horas.

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Según se notifica, esta decisión se ha tomado "debido a la evolución adversa de las previsiones meteorológicas y el consiguiente incremento del riesgo".

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha enviado también un mensaje ES-Alert a la población de los municipios del sur de la provincia con información sobre la situación meteorológica y recomendaciones que indican evitar desplazamientos innecesarios; no atravesar zonas inundadas; alejarse de ríos, arroyos y barrancos; no estacionar ni acampar en zonas próximas a cauces de río; revisar y limpiar desagües y sistemas de evacuación de agua; y mantenerse informado de la evolución de los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia.

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Según LA AEMET, el sur de Ávila estará en alerta naranja desde las 00:00 horas de este marte día 10 y pasará a rojo a partir de las 9:00 horas.

⚠️📹🏞️ Imágenes que nos manda David Gómez desde el Valle de Iruelas. ℹ️ Mañana las lluvias serán más abundantes. #Ávila #BorrascaBruna @tiempobrasero @TiempoCyLTV @AruserosLaSexta @Adricor_fer https://t.co/vCGNsZR90C — MeteoÁvila (@Meteoavila2) November 9, 2026 La activación de la situación 2 de INUNCYL se ha adoptado también teniendo en cuenta las precipitaciones registradas en las últimas horas y la previsión del incremento significativo de los caudales en varios tramos fluviales de la provincia, que podrían generar episodios de desbordamiento de cauces e inundaciones en zonas urbanas y rurales.

El delegado territorial también ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva en los centros escolares de 32 municipios: La Adrada, El Barraco, Burgohondo, Casavieja, Casillas, Cebreros, Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, El Hoyo de Pinares, Mijares, Navahondilla, Navaluenga, Piedralaves, San Juan de la Nava, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo, Villanueva de Ávila, El Arenal, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cuevas del Valle, Gavilanes, Guisando, El Hornillo, Lanzahíta, Mombeltrán, Pedro Bernardo, Poyales del Hoyo, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle, Villarejo del Valle.

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