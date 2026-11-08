La Policía Nacional busca a una joven de 23 años por robar 53.000 euros en joyas a ancianos mediante el "hurto amoroso"

La Policía Nacional busca a una joven de 23 años, integrante de un grupo criminal itinerante, por su presunta implicación en ocho delitos de 'hurto amoroso' cometidos en Valladolid entre el 12 y el 17 de octubre. El botín sustraído a las víctimas, todas ellas de avanzada edad, asciende a 53.000 euros en joyas y relojes.

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La sospechosa abordaba a los ancianos en la vía pública o en los accesos a sus domicilios y, bajo falsos pretextos o la excusa de mantener relaciones sexuales, los abrazaba para robarles por la fuerza los objetos de valor mediante un estrecho contacto físico.

Tras una intensa investigación, los agentes lograron identificar a la autora, sobre la que ya pesa una orden de búsqueda y detención al encontrarse huida.