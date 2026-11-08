Intur, la feria para descubrir los mejores destinos turísticos de interior, contará con presencia salmantina

Intur, la Feria Internacional del Turismo de Interior, celebrará la próxima semana su edición número 29, una cita para los profesionales del sector y para los viajeros en dos escenarios diferentes y complementarios: Intur Negocios e Intur Viajeros. No faltará en esta nueva edición de INTUR la presencia salmantina. Así, el Patronato de Turismo del Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca tendrán su stand, al igual que los ayuntamientos de Béjar, Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes.

Publicidad Publicidad

Intur Negocios, que se desarrollará el jueves 12 de noviembre, tendrá en el mercado de contratación el foco principal de actividad. Ahí se darán cita alrededor de 70 touroperadores y agencias mayoristas especializadas en los diferentes segmentos del turismo de interior -cultural, enogastronómico, de naturaleza, urbano- y distintos formatos -familiar, viajes a medida, experiencias únicas, etc-.

Estos compradores recibirán en sus mesas de trabajo a más de un millar de empresas ofertantes de todo tipo de servicios, desde alojamientos hasta transporte terrestre y aéreo, espacios para albergar eventos del sector MICE (turismo de incentivos, convenciones y eventos), actividades de turismo activo.

Publicidad Publicidad

Intur Negocios es un proyecto de Feria de Valladolid que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León.

Tras la jornada profesional, el viernes 13 abrirá sus puertas Intur Viajeros, una gran exposición de 11.000 metros cuadrados en los que se distribuyen un 125 de stands que representan a más de un millar de destinos de España y Portugal.

“Una de las señas de identidad de Intur es su capacidad para reunir a grandes territorios e iniciativas modestas, y ambos comparten visibilidad y protagonismo durante esas tres jornadas, desde el viernes 13 hasta el domingo 15”, ha afirmado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

Publicidad Publicidad