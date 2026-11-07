Salamanca roza los 10.600 beneficiarios de ayudas por desempleo

Un total de 10.602 personas recibieron cobertura por desempleo en la provincia de Salamanca durante el mes de septiembre. Este dato sitúa a la provincia como el cuarto territorio con mayor volumen de prestaciones otorgadas dentro de la comunidad autónoma, situándose únicamente por detrás de Valladolid (13.892), León (13.004) y Burgos (10.611).

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La cifra alcanzada en Salamanca se enmarca en un periodo en el que el conjunto autonómico tramitó 26.887 solicitudes y formalizó 25.039 altas. Destaca la rapidez en la resolución de los expedientes en la región, donde el tiempo medio de reconocimiento se recortó hasta los 1,21 días, un plazo notablemente más ágil si se compara con los 2,55 días registrados de media en el resto del país.

En el cómputo global del territorio autonómico, la mayoría de los perceptores estuvo acogido a la modalidad contributiva (36.469 personas), mientras que los subsidios asistenciales alcanzaron a 33.041 ciudadanos y la renta activa de inserción a 16 beneficiarios. En total, la partida destinada a la financiación de estas ayudas superó los 83,36 millones de euros, fijando el importe medio cobrado por usuario en 994,2 euros al mes, una cantidad algo inferior a la media estatal de 1.037,1 euros.