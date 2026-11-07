Las temperaturas subirán en Salamanca este fin de semana, con aviso amarillo por lluvias el domingo

Vaivén de temperaturas en Salamanca. Si los días anteriores estaban protagonizados por el frío de las noches, con mínimas que bajaban de los cero grados, a partir de este sábado subirán notablemente, con termómetros al alza que vendrán acompañados de precipitaciones.

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Si este viernes, 6 de noviembre, había cuatro grados bajo cero de mínima, con imágenes engelantes en gran parte de la capital del Tormes, en esta ocasión subirán drásticamente, primero hasta los cinco grados de mínima el sábado, 7 de noviembre; y tres grados en el caso del domingo. Eso sí, para el lunes, 9 de noviembre, se rondarán los diez grados centígrados con temperaturas muy primaverales.

Con posibles chubascos durante la jornada del sábado y temperaturas de 18 grados, además del domingo, sobre todo en la segunda parte del día, las precipitaciones protagonizarán tanto el fin de semana como gran parte de los siete días posteriores.

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De cara al lunes, las lluvias volverán con fuerza cubriendo los cielos durante gran parte de los días. Eso sí, las temperaturas permanecerán estables y agradables, con máximas que rondarán los 20 grados y mínimas que no bajarán de los 9 grados hasta el miércoles, 11 de noviembre.