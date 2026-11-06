El espíritu de la Escuela de Salamanca como herramienta para prevenir el acoso escolar

La Universidad de Salamanca acoge este viernes y este sábado el I Congreso Internacional sobre acoso escolar 'Voces contra el Silencio', un encuentro que reúne a expertos, investigadores, profesionales de la educación y entidades especializadas para analizar diferentes perspectivas relacionadas con la convivencia escolar, la prevención del acoso y la protección de los menores.

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El congreso está organizado por la Universidad de Salamanca, la Fundación General de la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying (ASCBYC), y contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales vinculados a los ámbitos educativo, jurídico, sanitario y social. La programación incluye ponencias, mesas de debate y espacios de intercambio de experiencias centrados en la prevención, detección e intervención ante situaciones de acoso escolar y ciberacoso, así como en el bienestar emocional del alumnado y la mejora de la convivencia en los centros educativos.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Bienestar Educativo, participa en este encuentro a través de una intervención dedicada a las actuaciones que se desarrollan en Castilla y León en materia de convivencia escolar y bienestar educativo. Por otra parte, también ha participado la concejala de Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez que ha agradecido el esfuerzo y dedicación de Ascbyc, uno de los grandes puntales del amplio tejido social de Salamanca y un ejemplo en toda España, durante sus diez años de andadura de acompañando a víctimas, formando a docentes, reeducando a agresores y trabajando para que el silencio se transforme en acción.

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En este sentido, recordó que fue Salamanca donde hace cinco siglos se alzó la voz para hablar de la dignidad humana y de la necesidad de mirar al otro no como un enemigo ni como un inferior, sino como un ser humano con derechos. Por eso, la Escuela de Salamanca es la cuna de los Derechos Humanos.

Cinco siglos después, continuó la concejala, la sociedad debe convivir con una lacra social que atenta contrala dignidad: “El acoso escolar y el ciberacoso no son cosas de niños, ni hechos aislados. Son violencias sistemáticas que destruyen vidas, marcan futuros y dejan heridas invisibles que a menudo nunca terminan de cerrar”.

Porque el acoso escolar va mucho más allá de lo que acontece en las aulas y la tecnología se ha convertido en un dañino altavoz y muchas veces en el arma del acosador. Así, el mal uso del teléfono móvil es un problema social creciente y bastante preocupante. En la gran mayoría de situaciones de acoso intervienen las redes sociales o las aplicaciones de mensajería, y la mayoría de las agresiones están protagonizadas por compañeros y compañeras de la víctima.

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Frente a ello, Miryam Rodríguez abogó por seguir el espíritu de Francisco de Vitoria para sembrar entre los escolares la semilla de la concordia, de la colaboración y del compañerismo, pero sobre todo, del respeto hacia los demás. Valores que son seña de identidad de Salamanca y en los que trabaja el Ayuntamiento en colaboración con Ascbyc para reforzar la labor de otras administraciones, docentes y asociaciones para ayudar tanto a las víctimas como a sus familiares.

Al respecto, puso como ejemplo programas como el ‘Abordaje de la violencia entre iguales’ e iniciativas como el ‘Semáforo contra la violencia’, así como un decálogo con consejos prácticos sobre qué es o puede ser acoso escolar. También se trabaja la denominada justicia restaurativa, de manera que la persona agresora sea capaz de reconocer que determinados comportamientos o conductas son acoso. “Cada caso que podamos atender a tiempo, que podamos prevenir y que podamos evitar será una valiosa contribución para continuar construyendo una sociedad mejor”, concluyó la concejala.

Promovido con motivo del décimo aniversario de la asociación, el primer Congreso Internacional Científico-Cultural y de Transferencia Social es el primer encuentro de estas características celebrado en Castilla y León y dedicado de manera monográfica al acoso escolar y al ciberacoso, convirtiendo Salamanca en un espacio de encuentro, reflexión y compromiso frente a una realidad que afecta profundamente a niños, niñas y adolescentes.