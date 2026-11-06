Increíble sanción para el joven que rompió una marquesina durante la celebración del Mundial en Salamanca

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la multa que tendrá que abonar el aficionado que se subió a lo alto de una marquesina celebrando el Mundial 2026 que ganó España el pasado 19 de julio de 2026. Tras la victoria contra Argentina de la Selección Española, el chico se subió a una de las estructuras en Gran Vía, tras no soportar el peso éstas, acabó cediendo, destrozando por completo la marquesina.

Publicidad Publicidad

Pues bien, cuatro meses después, el BOE ha publicado finalmente la multa, que en un principio podía ascender hasta los 1.500 euros al tratarse de una infracción grave, según contempla la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Salamanca.

Finalmente, la multa interpuesta para el joven ha sido de 1.200 euros, según contemplan los artículos 2, 22.2.a y 23.1.b, además de que la persona “no ha presentado en tiempo y forma escrito de alegaciones, circunstancia que tiene como manifestación más relevante el hecho de que no se hayan desvirtuado en modo alguno ni la acusación realizada ni el fundamento de la imputación efectuada, al no existir contradicción con el Informe/Acta de Denuncia del que traen causa las presentes actuaciones”.

Publicidad Publicidad

En el acta policial, se explicaba que la infracción consistía en subirse a una marquesina, provocando la rotura del cristal del techo, entendiendo la misma como “cualquier forma de rotura, vertido, desplazamiento o cualquier otra actividad o manipulación que degrade o menoscabe de cualquier forma, cualquiera de los bienes comprendidos del ámbito de la aplicación de dicha ordenanza”. Además, también se contempla que el uso que se ha hecho de la misma no es para el destino habitual de la misma, implicando el deterioro de la misma.