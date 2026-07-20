La celebración del Mundial comienza con una pelea en Gran Vía, una marquesina destrozada y la fuente de Puerta Zamora invadida

Las celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial de fútbol han dejado varios incidentes durante la madrugada de este lunes en el centro de Salamanca, donde miles de aficionados se han concentrado para festejar el triunfo de la selección.

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Uno de los sucesos más destacados se ha producido en la Gran Vía, donde se ha registrado una pelea con varios implicados que ha obligado a intervenir a efectivos de la Policía Local para controlar la situación y restablecer el orden.

También en la Gran Vía, un hombre se ha subido a la marquesina de una parada de autobús. La estructura no ha soportado su peso y ha terminado rompiéndose, lo que ha provocado la caída del individuo al suelo. El incidente ha ocasionado daños en el mobiliario urbano.

Marquesina rota durante la celebración