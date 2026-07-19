Cuatro jóvenes se suben a los tejados de la Plaza Mayor durante la final del mundial

Cuatro jóvenes han accedido a los tejados de la Plaza Mayor de Salamanca durante la emisión de la final del Mundial .

Salamanca despliega un dispositivo especial de seguridad y vacía fuentes ante la final del Mundial entre España y Argentina

La escena ha llamado la atención de la marea de aficionados presentes en el ágora salmantina mientras que, paralelamente, los agentes de Policía desplegados en el lugar han intervenido para bajar a los jóvenes y proponerles para sanción.