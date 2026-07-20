Detenido en Salamanca tras robar 3.700 euros en material de golf de un coche aparcado en un parking

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre acusado de sustraer de madrugada material de golf del interior de un vehículo estacionado en un parking de la ciudad.

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El propietario del coche se encontró con el robo al acudir a recogerlo al día siguiente. Del interior del vehículo habían desaparecido una bolsa de golf, 14 palos, unos zapatos y una batería con cargador para un carrito de golf, todo ello valorado en unos 3.700 euros.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto autor de los hechos. El detenido fue localizado por la Policía y arrestado como presunto responsable de un delito contra el patrimonio.