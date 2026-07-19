Salamanca despliega un dispositivo especial de seguridad y vacía fuentes ante la final del Mundial entre España y Argentina

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha este domingo un dispositivo especial de seguridad con motivo de la histórica final de la Copa del Mundo 2026, que enfrentará a las selecciones de España y Argentina.

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Con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes, la Policía Local establecerá controles preventivos de alcohol y drogas en las zonas de máxima afluencia de la ciudad. Asimismo, los agentes vigilarán de forma estricta tanto el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de la Plaza Mayor como la introducción de envases de vidrio, evitando así posibles riesgos y altercados durante el evento.

La previsión de una celebración masiva ha llevado al Ayuntamiento a tomar medidas preventivas en los puntos neurálgicos de festejo. De este modo, se vallará el perímetro de la fuente de la Puerta de Zamora y se procederá al vaciado de otros estanques que, tradicionalmente, son el foco de las celebraciones futbolísticas, como las fuentes del Paseo de Carmelitas y de la Plaza del Oeste.

El concejal de Protección Ciudadana, Tráfico y Transportes, Ángel Molina, ha explicado el alcance de este despliegue: "Para garantizar la seguridad, movilidad y convivencia, en un evento que creemos que será multitudinario, se reforzará la presencia de la Policía en las zonas de más afluencia, especialmente en la Plaza Mayor y en el resto de espacios donde habrá un seguimiento público del partido".