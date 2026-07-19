Una treintena de monumentos de Salamanca abre sus puertas al turismo hasta el 6 de septiembre

La provincia participa en cuatro de los programas temáticos de la iniciativa de la Junta, que permite visitar iglesias y edificios históricos con horarios unificados durante el verano

La provincia de Salamanca contará este verano con una treintena de monumentos abiertos al público dentro del Programa de Apertura de Monumentos Verano 2026. La iniciativa permanecerá en marcha hasta el próximo 6 de septiembre y permitirá visitar gratuitamente iglesias y otros edificios históricos de la capital y de diferentes municipios de la provincia.

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Salamanca está presente en cuatro de los 21 programas temáticos diseñados por la Junta: Ciudades Patrimonio Mundial, Mudéjar al sur del Duero, Sierras del Sur y Arribes del Duero y Sayago, que reúnen algunos de los principales referentes del patrimonio monumental salmantino.