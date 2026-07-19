Alerta máxima por riesgo de incendios: prohibidas las barbacoas y cualquier uso del fuego del 19 al 22 de julio

Las restricciones afectan al monte, espacios abiertos y a la utilización de maquinaria que pueda generar chispas, con el objetivo de prevenir incendios forestales durante los días de mayor riesgo

Con la llegada de un nuevo episodio de riesgo extremo de incendios forestales, las autoridades han activado medidas extraordinarias que estarán vigentes desde este domingo 19 y hasta el miércoles 22 de julio. Durante esos cuatro días quedará prohibido encender fuego en el monte y en cualquier espacio abierto, así como utilizar barbacoas, incluso aquellas que habitualmente están autorizadas.

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La resolución también suspende temporalmente todas las autorizaciones concedidas para realizar quemas y prohíbe el uso de material pirotécnico, cohetes o cualquier otro artefacto que contenga fuego. Asimismo, no podrá emplearse maquinaria en el monte ni en la franja de 400 metros que lo rodea cuando su funcionamiento pueda generar chispas, fuego o descargas eléctricas, salvo en actuaciones de emergencia o de interés general debidamente autorizadas.