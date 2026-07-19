¿Se puede conducir con chanclas? La Guardia Civil aclara el gran dilema de cada verano

Como cada verano, una de las dudas más repetidas entre los conductores vuelve a surgir: ¿está permitido conducir con chanclas? La respuesta es sí, aunque con matices.
Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil explican que la normativa no prohíbe expresamente conducir con este tipo de calzado.
Sin embargo, advierten de que el hecho de llevar chanclas no exime al conductor de su obligación de mantener en todo momento el control del vehículo.
Si el calzado dificulta el manejo de los pedales, limita la libertad de movimientos o supone un riesgo para la seguridad vial, la conducta puede ser sancionable.