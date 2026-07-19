El éxito de ‘Salamanca a Tope’ consolida un modelo de ocio nocturno saludable con casi 8.000 participantes

El Ayuntamiento de Salamanca ha realizado un balance muy positivo de la primera mitad del año del programa de ocio alternativo ‘Salamanca a Tope’. Esta iniciativa busca promover hábitos saludables y prevenir adicciones entre los jóvenes mediante propuestas culturales, deportivas y formativas de calidad. Desde el Consistorio destacan que el programa se ha consolidado como una alternativa real, segura y eficaz frente a las prácticas de riesgo de los fines de semana.
Durante este periodo se desarrollaron 134 actividades que sumaron 450 horas de programación, repartidas en bloques deportivos, culturales, lúdicos, formativos y de salas de ensayo. La respuesta juvenil fue un éxito rotundo con 7.904 participantes (4.528 chicos y 3.376 chicas) de diversas edades, destacando los tramos de 14 a 18 años (3.371) y de 19 a 25 años (2.940), lo que demuestra la gran capacidad del programa para adaptarse a diferentes perfiles.
Tras este éxito, ‘Salamanca a Tope’ retomará su actividad del 25 de septiembre al 28 de noviembre para completar los 27 fines de semana previstos en su calendario anual. El Ayuntamiento ya trabaja en ampliar y reforzar la oferta con nuevas propuestas, manteniendo la colaboración con entidades y profesionales del ámbito de la juventud y la prevención.