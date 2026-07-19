La Plaza Mayor de Salamanca vibra con la final del Mundial: los salmantinos arropan a España frente a Argentina

La Plaza Mayor de Salamanca vuelve a convertirse en el gran punto de encuentro de los aficionados al fútbol. Miles de salmantinos se han reunido este domingo para seguir en directo la final del Mundial que enfrenta a España y Argentina, un acontecimiento deportivo que ha transformado el emblemático enclave en una auténtica marea de camisetas, banderas y bufandas de la selección española.
La gran pantalla instalada para la ocasión reúne desde horas antes del comienzo del partido a familias, grupos de amigos y aficionados de todas las edades, que no han querido perderse la oportunidad de vivir juntos uno de los encuentros más esperados del año.
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