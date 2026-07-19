Varios detenidos y una importante cantidad de droga intervenida en una operación de la Guardia Civil de Salamanca

La Guardia Civil llevó a cabo el pasado viernes un amplio operativo en distintos puntos de la provincia de Salamanca el cual, ha podido confirmar este medio, se saldó con varios detenidos y la incautación de una importante cantidad de sustancias estupefacientes, además de otros efectos relacionados con la investigación.

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Durante la actuación, los agentes practicaron varias entradas y registros de forma simultánea en el marco de una investigación que permanece abierta. El dispositivo permitió intervenir una importante cantidad de droga, así como diverso material cuyo contenido no ha sido detallado por el momento.

Pese a la envergadura del operativo, la investigación continúa en marcha y las diligencias siguen abiertas.