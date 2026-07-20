Varios incidentes obligan a intervenir a la Policía Local en la Plaza Mayor de Salamanca durante el partido España-Agentina

La celebración del título mundial conquistado por la selección española ha dejado algunos incidentes en la Plaza Mayor de Salamanca que han requerido la intervención de los servicios de emergencia y de los agentes de la Policía Local.

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Tal y como ha podido confirmar Salamanca24horas, los sanitarios han atendido a dos personas que han sufrido mareos.

En el ámbito policial, tres personas han sido denunciadas por el uso de bengalas en plena celebración, mientras que los agentes también han tenido que intervenir después de que varios jóvenes se subieran al los tejados de la Plaza Mayor.