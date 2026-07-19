La Policía propone para sanción a un joven por encender una bengala en la Plaza Mayor durante la final del Mundial

El incidente se produjo durante la previa del España-Argentina y quedó en un hecho aislado gracias a la rápida actuación del dispositivo de seguridad desplegado en el centro de Salamanca

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