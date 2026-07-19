Las labores de renovación de tuberías provocan cortes de tráfico en el Camino de las Aguas

Desde este lunes 20 de julio, el Camino de las Aguas de Salamanca presenta cortes de tráfico debido a la renovación de la red de tuberías que se alargará hasta el próximo viernes 31 de julio. Así, este corte afectará a las intersecciones de esta calle con el paseo del Rollo y la calle Jorge Ibor.

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Estas labores de renovación, además, provocarán también cambios en el recorrido de la línea 8 del autobús urbano, que suprimirá sus tres paradas en el Camino de las Aguas. En sentido de salida de la ciudad, el autobús circulará por el paseo del Rollo. En cambio, a la altura del parque Picasso, girará hacia la calle Lugo para incorporarse al recorrido habitual de la línea 7.