Una mujer atrapada tras sufrir una salida de vía con su coche en Doñinos de Ledesma

Segundo accidente de tráfico en apenas dos horas en la provincia de Salamanca.

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Si bien el primero de ellos, ocurrido en Aldehuela de la Bóveda, se saldaba con cuatro heridos, dos de ellos menores, el segundo ha tenido lugar en Doñinos de Ledesma y se ha cobrado una mujer que ha precisado asistencia sanitaria.

Tal y como han referido fuentes oficiales, se trataría también de una salida de vía, en la CL-517, en el kilómetro 29. El vehículo, producto del suceso, habría quedado volcado de lado y la mujer, consciente, atrapada en el interior.

El aviso ha sido trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, quien ha enviado personal sanitario para atender a la herida y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.

Asimismo, se ha dado el aviso a los Bomberos de la Diputación de Salamanca para proceder a la excarcelación de la mujer cuyo estado y gravedad de las lesiones, por el momento, no han trascendido.