Duelo de urgencias entre Unionistas y el Zamora y con el recuerdo al malogrado Jesús de Miguel

Jesús de Miguel. Ese es el nombre propio del encuentro entre Unionistas y el Zamora y, tristemente, también el nombre propio del fútbol español. Todo gira en torno a él. El malogrado delantero, que militó durante año y medio en Unionistas, falleció durante el Tenerife – Andorra tras un golpetazo del meta Owono. El club charro se ha volcado para rendirle homenaje durante estos días y se hará más evidente durante el choque ante el Zamora.

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En lo meramente futbolístico, Unionistas y el Zamora llegan muy necesitados al encuentro. El choque dará inicio a las 18:45 horas en el estadio Reina Sofía. Y los dos entrenadores llegan muy cuestionados a la cita.

Sin embargo, Javi Medina niega que tenga un ultimátum de la directiva: “No me han dado un ultimátum, me transmiten máxima confianza. Tenemos que confiar desde dentro en lo que hacemos. Antonio, el presi, los vicepresidentes… todos mantienen la calma. Todos fuimos de la mano a hacer la plantilla”.

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Unionistas, con diez puntos y en descenso, está obligado a ganar a un rival que también llega en horas bajas. Javi Medina no podrá contar con Dani González, Álex Gil ni Juanma Lendínez.

El Zamora, por su parte, cuenta con dos puntos más y llega tras perder ante el Deportivo Fabril por 1-3. Y Cano tampoco quiso referirse en rueda de prensa sobre si peligra su puesto: “Yo lo que sí puedo hacer es preparar los entrenamientos, ver al rival, intentar identificar qué es lo que podemos hacer el domingo y después el domingo va para allá o para el otro lado. El resultado de lo que preparamos no lo podemos predecir”.

En el conjunto viriato se encuentra Gorjón, que militó la pasada campaña en Unionistas. “Somos dos equipos muy competitivos, va a ser un derbi muy bonito con el estadio lleno y allí las dos aficiones aprietan mucho. Será un partido complicado porque sabemos que ellos se hacen fuertes en casa, pero vamos a ir a llevarnos los tres puntos”, expresó el zaguero del Zamora.