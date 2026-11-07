Cortado durante tres meses el acceso a Villamayor desde la A-62

Las obras en la A-62 obligarán al corte de la carretera entre Villares y Villamayor durante varios meses. El Ayuntamiento de Villares de la Reina ha informado de que con motivo de la ejecución de la obra declarada de emergencia “Obras de reparación de dos estructuras situadas en la autovía A-62, un paso inferior situado en el P.K. 238+474 y una pérgola sobre la línea del ferrocarril situada en el P.K. 314+050. Provincia de Salamanca” (clave: 38-SA-260003), será necesario cortar el tráfico en la carretera DSA-500, llamada también Camino Alto de los Villares. Una vía que da acceso al casco urbano de Villamayor por la urbanización Las Canteras.

Publicidad Publicidad

En concreto, la afección a la circulación se localizará en el paso inferior bajo la A-62, en el tramo comprendido entre el Camping Ruta de la Plata y la calle Faisán de Villares de la Reina, de acuerdo con la delimitación señalada en el plano adjunto. Tan solo se permitirá el acceso al camping.

El corte desde Villamayor se producirá a la salida del núcleo urbano una vez superada la urbanización Las Canteras, a la altura del acceso al Camping Ruta de la Plata y antes del paso sobre la autovía A-62, impidiendo la circulación habitual hacia el estadio Helmántico por esta carretera.

Publicidad Publicidad

El inicio del corte de tráfico está previsto para el próximo lunes 9 de noviembre de 2026, estimándose una duración de los trabajos de tres meses.