Coloquio del director de cine Pablo Moreno tras la proyección de "Pastoris" en Santa Marta

El Auditorio Enrique de Sena de Santa Marta acoge el próximo 9 de noviembre a partir de las 11:30 horas, la proyección de la película ‘Pastoris’, del director salmantino Pablo Moreno, que encabezará un coloquio tras el visionado de su obra.

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La actividad está enmarcada en la Semana de Sostenibilidad cuya programación está dirigida fundamentalmente a los doce alumnos del Programa de Empleo y Formación ‘Eventos sostenibles y prevención de incendios forestales’, aunque esta primera cita esta abierta al público general.

La programación continúa el martes 10 de noviembre con una visita de los alumnos a la Fundación Tormes EB, y prosigue el jueves 12 de noviembre con la jornada de conferencias ‘Empleo y proyectos medioambientales’.

Las actividades se clausuran el viernes 13 de noviembre con una visita formativa de los seis alumnos de la rama de turismo del programa a INTUR, que cada año se celebra en Valladolid.

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