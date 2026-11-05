Así será la renovación integral de este parque de Carbajosa de la Sagrada

El parque Leonardo Da Vinci de Carbajosa de la Sagrada sufrirá una renovación integral en los próximos meses. El Ayuntamiento tiene previsto iniciar las obras de remodelación que cambiarán del todo este espacio, una obra que forma parte del plan “Actuación integral de mejora y ampliación del parque Ciudad de los Niños y de otros parques municipales”, cuyo objetivo principal es elevar los estándares de seguridad, accesibilidad y conservación de las áreas de juego del municipio.

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La actuación en el parque Leonardo da Vinci cuenta con una dotación económica de 71.218,53 euros (IVA incluido). El plazo para la ejecución de los trabajos será de dos meses, según los pliegos de licitación del contrato.

Los trabajos comenzarán con la retirada de 460 metros cuadrados de césped artificial deteriorado. Sobre esa superficie se preparará una plataforma para recibir una nueva solera de hormigón de 15 centímetros, sobre la cual se asentarán 460 m² de césped sintético de última generación de uso infantil. De forma complementaria, se renovará el arenero aportando 3 metros cúbicos de arena nueva, se levantarán y re-colocarán 15 metros de bordillo y se adaptará el acceso al parque conforme a las nuevas rasantes resultantes para garantizar la accesibilidad total.

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El parque estrenará un moderno equipamiento que incluye una estructura multijuego de dos torres con capacidad para nueve niños de manera simultánea y un muelle inclusivo, fomentando la integración y la diversidad en el juego. Para delimitar el entorno de forma segura, se instalará una nueva valla infantil de 10 metros de longitud. El diseño técnico respetará escrupulosamente las áreas de seguridad obligatorias libres de obstáculos, que serán de 42 m² para el multijuego y de 6 m² para el muelle.