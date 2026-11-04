Carbajosa presenta su 'Semana Micológica' del 16 al 20 de noviembre

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada presenta su 'Semana Micólogica', que tendrá lugar del 16 al 20 de noviembre.
El programa completo se desarrollará bajo el título 'Las setas: los duendes del bosque', contando con una exposición de fotografías y también de ejemplares recogidos en el campo; una charla y la presencia del experto Manuel José Hernández Viera; una degustación; y también una ruta que tendrá lugar en Navasfrías.
Ambas exposiciones estarán durante estos cinco días en la la Sala de Exposiciones del Centro Cultural desde las 9:00 a 14:00 y desde las 17:00 a las 20:00 horas.
De lunes a jueves en horario de 19:00 a 20:00 horas, el experto Manuel José Hernández Viera estará disponible en la sala para consultas, donde particulares podrán llevar sus propios ejemplares para que sean identificados.
El viernes 20 de noviembre, a las 19:00 horas, la misma Sala de Exposiciones del Centro Cultural será el escenario de la charla, donde los asistentes podrán quedarse después a una degustación gastronómica.
El broche de oro a la programación tendrá lugar el sábado 21 de noviembre con la celebración de la Ruta Micológica a Navasfrías. La salida está programada para las 08:30 horas desde la plaza del Ayuntamiento y el regreso estimado alrededor de las 18:00 horas, con un precio de tres euros, que se destinará íntegramente a beneficio de ASCOL (Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la
Sangre).
Las personas interesadas en participar en la ruta senderista pueden realizar sus inscripciones hasta el 18 de noviembre.