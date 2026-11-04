La Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca ha preparado una nueva programación cultural para esta semana con música folk, sonidos brasileños y circo contemporáneo como principales protagonistas. Las actividades se celebrarán en el teatro de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester y serán gratuitas, aunque será necesario recoger invitación previa en cualquiera de las bibliotecas de la red.

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La primera cita tendrá lugar este jueves, 5 de noviembre, a las 19:00 horas, con María de la Flor, que presentará su concierto 'Todo lo demás', dentro del VII Festival de Folk 'En la biblioteca, otoño se escribe con folk'.

La música continuará el viernes, 6 de noviembre, también a las 19:00 horas, con Pedro de Rosa Morais y su espectáculo 'As Rosas Não Falam', acompañado por el guitarrista Ruan de Souza. La actuación rendirá homenaje al compositor brasileño Cartola.

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El circo contemporáneo llegará el sábado La programación finalizará el sábado, 7 de noviembre, a las 18:30 horas, con Luichi Leal y su espectáculo 'Re.Cuerda', una propuesta de circo contemporáneo centrada en el diábolo y las habilidades circenses, dirigida a mayores de seis años.

Además, la biblioteca del CMI La Vega acogerá este miércoles, 4 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, el taller 'Expertclick', destinado a mejorar las competencias digitales y fomentar la autonomía tecnológica de las personas mayores de 55 años.

A estas propuestas se suman las habituales sesiones de 'La Hora del Cuento' y las exposiciones bibliográficas de la Red de Bibliotecas Municipales.