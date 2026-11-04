La Educación salmantina se pone en huelga ante el cumplimiento de acuerdos, mejoras salariales y plantillas estables

El sector educativo se pone en huelga durante la jornada de este miércoles, 4 de noviembre. Un acontecimiento que se da a pocas semanas de las elecciones generales y dónde se quiere poner sobre la mesa las principales cuestiones en esta materia que afecta de manera directa tanto a los profesores como a los alumnos.

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Primeramente, se ha de destacar que el descontento no viene desde hace unos cuántos meses, sino que se ha ido cociendo a fuego lento desde hace años, todos en los que se han realizado protestas de cara a mejorar las condiciones laborales de los maestros. Son muchas las reivindicaciones que se darán en Salamanca, desde los propios salarios, al incumplimiento de algunos acuerdos con las instituciones públicas o incluso la solicitud de contratar más recursos para que el alumnado pueda beneficiarse de los mismos.

La primera de ellas son las relacionadas con retribuciones y la dignificación profesional. Con respecto a esta temática, se busca que se realice una revisión al alza del complemento autónomo, un hecho que, desde UGT y CCOO, han destacado que se lleva sin actualizar desde 2006. De esta forma, se busca de manera activa recuperar la pérdida de poder adquisitivo que se ha quedado por el camino desde hace 20 años.

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Otro de los temas que más preocupa al profesorado es el de la carrera profesional y los sexenios, cómo bien destacan los sindicatos convocantes de la huelga. Para ello, solicitan una compatibilidad de la carrera horizontal de los empleados públicos de toda la región con el complemento de formación permanente, conocido comúnmente como sexenio.

Así pues, también se persigue que desde las propias instituciones se reconozca de forma compatible la experiencia, la formación y el desarrollo profesional de todos los docentes que trabajan a lo largo y ancho de la región.